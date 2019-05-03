На проспекте Народного Ополчения Mercedec решил “подрифтить” и вылетел с дороги (видео)

О пострадавших информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео

О пострадавших информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео

О происшествии сообщают очевидцы события в соцсети “ВКонтакте”. Свидетели ДТП пишут, что ДТП произошло после желания водителя устроить дрифт.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на проспекте Народного Ополчения, сообщают водители Петербурга, которые стали свидетелями ДТП. Информация была размещена в соцсети “ВКонтакте” в группе “ДТП и ЧП. Петербург”.

Водитель белого Mercedec, пишут петербуржцы, вылетел с проезжей части прямо на газон. Судя по размещённому видео, водитель ехал на большой скорости.

“Ребята ехали по проспекту Народного Ополчения, крутя резко рулем то в одну, то в другую сторону”, — пишут в комментариях.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Во Фрунзенском районе водитель вылетел с проезжей части и перевернулся на пешеходной зоне (видео).

Видео: https://vk.com/spb_today