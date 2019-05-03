В Вологодской области пожар уничтожил половину деревни

Пламя распространилось на 50 тысяч квадратных метров из-за сильного ветра.

В результате пожара были уничтожены 13 домов, из них два жилых. Об этом сообщает “Вологда Регион”. Пожар произошёл в деревне Спирово Санинского сельского поселения.

В начале, сообщают спасатели, пламя охватило всего один дом, а информация о пожаре поступила 2 мая около 18:05. Спустя некоторое время огонь “ушел” в поле. Пожарным пришлось преодолеть 34 километра, чтобы начать ликвидировать пламя и очаг возгорания.

В результате, когда спасатели прибыли на место, огонь охватил уже 8 домов.

В ликвидации пожара участвовало пять единиц техники и 13 человек личного состава. О пострадавших информация не поступала.

Пожар распространился на жилые строения в результате сильного ветра, который был в тот день. Воду пожарным пришлось подвозить с расстояния в два километра, пишет издание.

Также есть подозрения, что причиной пожара мог стать поджог. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возбуждено уголовное дело о поджоге авто на улице Коллонтай.