Петербурженки разыскивают собаку-скейтера

Девушки просят помочь им отыскать терьера по кличке Злата.

Обо всем стало известно сегодня вечером, третьего мая. Петербурженки рассказали о своей беде в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они уверяют, что собака пропала в девять часов вечера в эту пятницу. Она может находиться недалеко от станции метро «Озерки». Скорее всего, Злату могут увидеть во дворах между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса.

К посту хозяйки приложили фотографии любимицы – белая Злата имеет коричневые пятна на морде, а также очень любит активный образ жизни – на одном из снимков она стоит на скейте.

Некоторые петербуржцы решили, что собака убежала из-за беспечности хозяек. Мол, нужно выгуливать собаку на поводке и все будет хорошо.

«Мода пошла собак терять?»,

— удивляется один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина, ехавший в Петербург из Северодвинска, пропал.