Неизвестные украли рюкзак из «Пятерочки»

В нем не было ничего ценного – только спортивная форма.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Кража произошла в Невском районе Санкт-Петербурга в «Пятерочке» на проспекте Большевиков. Три молодых человека забрали рюкзак из ячейки камеры хранения – их поступок попал на видео, которым поделились в социальной сети «Вконтакте».

Уточняется, что добычей горе-воров стал рюкзак с обычной спортивной формой. Владелец надеется, что у преступников проснется совесть и они просто выбросят где-то рюкзак. С другой стороны, возможно, что молодые люди охотились именно на форму и бутсы.

Пользователи соцсетей отметили, что оставлять вещи в камерах хранения небезопасно – дело в том, что магазин не несет ответственности за их сохранность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из квартиры в центре Петербурга украли золотые слитки и золотые монеты.