Самолет из Петербурга в Москву вылетит с опозданием

С чем связана задержка – не уточняется.

Об этом стало известно в ночь с третьего на четвертое мая. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейс перенесли почти на полтора часа. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был покинуть «Пулково» в семь часов утра четвертого мая, но улетит только в восемь часов утра. Непонятно, в чем дело. К счастью, пассажиров предупредили обо всем заранее. Им нужно приехать на регистрацию к пяти часам утра.

Напоминаем, что рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» уже откладывали в эту пятницу – самолет вылетел с опозданием до Худжанд.

К слову, весь день в Санкт-Петербурге была не очень хорошая погода – шел дождь, снег и дул сильный ветер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рейс из Санкт-Петербурга в Москву на восемь часов задержала птичка. Пернатое создание залетело в фюзеляж воздушного судна, так что много времени ушло на исследование инцидента и замену поврежденного элемента.