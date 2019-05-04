В Ленобласти ночью горел частный дом

Возгорание в частном доме произошло сегодня ночью, 4 мая, в Приозерском районе Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного службы спасения около 02:10. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В поселке Моторное в СНТ Автомобилист горел частный дом и постройка (сарай). Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Бригаде спасателей из восьми человек боролась с огнем в течение часа. В 03:12 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Вологодской области пожар уничтожил половину деревни. Пламя распространилось на 50 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало пять единиц техники и 13 человек личного состава.