В Петербурге задержали похитителя Maserati за семь миллионов

Полицейские Петербурга задержали автоугонщика, похитившего автомобиль бизнес-класса Maserati (Мазератти) стоимостью около семи миллионов рублей.

Инцидент случился у одного из домов по Лахтинскому проспекту в пятницу, 3 мая. Пьяный мужчина угнал дорогостоящую иномарку, покатался на ней и попал в аварию. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге оперативно задержали автоугонщика в день пропажи автомобиля.

Пострадавший сообщил, что машина была оставлена у дома 6 по Дачному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга. Пропавший автомобиль был 1988 года выпуска.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования обнаружили данный автомобиль с очевидными признаками угона.