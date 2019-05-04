Угнанный ночью Maserati разбился у «Лахта-центра» (ВИДЕО)

На Приморском шоссе в Петербурге в ДТП попала дорогостоящая иномарка люкс-класса. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.
По их словам, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра». В результате аварии никто не пострадал, однако водитель не выходил из машины. Сообщается, что он ждал приезда полиции.
Видео: vk.com/spb_today Как выяснилось, автомобиль находится в угоне, а водитель управлял машиной изрядно выпивший.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали похитителя Maserati за семь миллионов.