«Фольксваген» протаранил стену дома на Суворовском проспекте

ДТП на Суворовском. Фото: vk.com/ДТП и ЧП Санкт-Петербург
ДТП на Суворовском. Фото: vk.com/ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сегодня утром, 4 мая, водитель Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) влетел в стену дома № 30 по Суворовскому проспекту. Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, на месте ДТП работали машины скорой помощи и спасатели. Удар при столкновении оказался настолько мощным, что в стене образовалась дыра.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что угнанный ночью Maserati разбился у «Лахта-центра». По словам очевидцев, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра». В результате аварии никто не пострадал, однако водитель не выходил из машины. Сообщается, что он ждал приезда полиции.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
авария дтп суворовский проспект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый император Японии впервые обратился к народу
«Фольксваген» протаранил стену дома на Суворовском проспекте
Наушник Apple AirPods продолжил работать в желудке жителя Тайваня
Угнанный ночью Maserati разбился у «Лахта-центра» (ВИДЕО)
В Ленобласти грабители на «Жигулях» похитили терминал для оплаты
В Петербурге задержали похитителя Maserati за семь миллионов
На Дыбенко, угрожая ножом, у строителя отобрали деньги и телефон
В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106