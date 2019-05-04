«Фольксваген» протаранил стену дома на Суворовском проспекте

Сегодня утром, 4 мая, водитель Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) влетел в стену дома № 30 по Суворовскому проспекту. Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, на месте ДТП работали машины скорой помощи и спасатели. Удар при столкновении оказался настолько мощным, что в стене образовалась дыра.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что угнанный ночью Maserati разбился у «Лахта-центра». По словам очевидцев, автомобиль Maserati GranTurismo на большой скорости мчал в сторону города и врезался в отбойник около «Лахта-центра». В результате аварии никто не пострадал, однако водитель не выходил из машины. Сообщается, что он ждал приезда полиции.