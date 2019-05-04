На Ушинского перевернулись дорожные знаки

Предположительно, знаки дорожного движения перевернулись из-за сильного ветра.

Непогода в городе приносит свои первые плоды. На улице Ушинского в Санкт-Петербурге сегодня, 4 мая, сильный ветер усложнил жизнь автомобилистов. Очевидцы сообщают, что дорожные знаки, размещенные рядом с пешеходным переходом и контролирующее движение автомобилистов, висят «вниз головой».

О неполадке Gazeta.SPb стало известно из сообщений местных жителей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте».

Этот инцидент затрудняет дорожное движение, так как дорожные знаки не попадают в поле видимости водителей автомобилей. Безопасность пешеходов попадает под угрозу.

В настоящее время дорожные знаки еще не привели в надлежащее состояние.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге второй день подряд бушует сильный ветер.