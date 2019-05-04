В Петербурге второй день подряд дует сильный ветер

Пришедший североатлантический циклон, принес не только снег и низкую температуру, но и шквалистый ветер, который в своих порывах может серьезно навредить здоровью и безопасности петербуржцев и гостей города.

В редакцию Gazeta.SPb продолжают присылать фотографии заваленных на землю дорожных знаков и веток деревьев, обрушившихся на тротуар.

Как сообщают очевидцы, на пересечении Большого проспекта В.О. и 2 линии Васильевского острова два дорожных знака, ограничивавших движение, упали рядом с проезжей частью.

ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти просит жителей и гостей города не парковать машины под деревьями, не подходить к рекламным щитам, и закрывать окна в квартирах и домах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга на пересечении Рабочего переулка и набережной реки Пряжки столб с дорожными указателями упал в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.