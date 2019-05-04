Маршрутка врезалась в «Киа Рио» у станции «Пионерская»

Фото с места ДТП. Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Фото с места ДТП. Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как сообщают очевидцы, авария произошла по вине водителя маршрутки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 4 мая, недалеко от станции петербургского метрополитена «Пионерская» у торгового центра «Купеческий двор». О произошедшем сообщили свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В ДТП участвовали маршрутное такси и автомобиль марки «Киа Рио». На фотографих, опубликованных очевидцами, заметны сильные повреждения у «Киа Рио». Правый бок автомобиля сильно пострадал, в частности, на бампере и двух дверях большие вмятины.

По предположениям пользователей соцсети, в произошедшей аварии виновата маршрутка. Официальные данные ещё не поступали, информации о пострадавших так же нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге од колеса автомобиля на скорости влетел велосипедист (видео).

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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