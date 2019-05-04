Под колеса автомобиля на скорости влетел велосипедист (видео)

Черный автомобиль выезжал из двора из арки, а велосипедист не посмотрел по сторонам.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 4 мая, в 08:49 часов утра на Октябрьской набережной. Авария попала на видеозапись, которую снимал регистратор одного из автомобилистов, проезжающих мимо.

Видео было опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах отчетливо видно, как автомобиль выезжает из арки, не сбавляя скорость. А велосипедист, в свою очередь, не тормозит перед опасным поворотом.

На данный момент официальной информации о ДТП не поступало. Состояние велосипедиста неизвестно. Суда по видео, водителя велосипеда сильно откинуло в сторону.

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