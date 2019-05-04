В Ленобласти грабители на «Жигулях» похитили терминал для оплаты

Неизвестные злоумышленники на автомобили марки «ВАЗ» похитили терминал для оплаты в одном из магазинов поселка Селезнево Выборгского района Ленобласти. Инцидент случился в пятницу, 3 мая.

Позже полицейские обнаружили машину в поселке Харитоново. Рядом с поселком, в лесном массиве, сотрудники правоохранительных органов нашли и терминал.

Полиция начала розыск злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сестрорецке из магазина похитили банкомат. Двое злоумышленников взломали входную дверь в магазине, расположенном на Приморском шоссе, и похитили банковский терминал, в котором находилось 243 550 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли развороченный банкомат в лесопарковой зоне «Сестрорецкий рубеж».