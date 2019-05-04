В хостеле Петербурга житель Башкирии убил уроженца Киргизии

Убийство произошло в мини-отеле. Фото: Pixabay
Убийство произошло в мини-отеле. Фото: Pixabay

В хостеле, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга между приезжими произошла ссора.

Вчера, 3 мая, ночью около 01:40 неподалеку от хостела у дома 6 по Яковлевскому переулку было найдено мертвое тело 29-летнего уроженца Киргизии. На трупе присутствовали признаки насильственной смерти, сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками полиции был задержан 26-летний житель Башкирии по подозрению в убийстве молодого человека. Вскоре было установлено, что подозреваемый в ходе ссоры руками и ногами избивал погибшего, находясь в хостеле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть. В посольстве Киргизии в России сообщили о том, что по подозрению в убийстве задержаны двое подозреваемых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Горелово сын обнаружил погибшего отца спустя месяц.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
полиция смерть убийство
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