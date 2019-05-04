Возлюбленный украл 115 тысяч рублей с карты петербурженки

В отделение полиции Кировского района обратилась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Вчера, 3 мая, она рассказала сотрудникам полиции о том, что её 30-летний сожитель украл с её банковской карточки 115 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности и обстоятельства по факту хищения денежных средств с карты местной жительницы. Ведется проверка в связи с заявлением петербурженки.

После ухода своего возлюбленного пострадавшая обнаружила, что все её банковские карточки пропали, а потом заметила отсутствие на счету 115 тысяч рублей. В хищении она подозревает своего сожителя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге под колеса автомобиля на скорости влетел велосипедист (видео).