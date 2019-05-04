Масштабное собрание стихов Володина выпустят в Петербурге

Российский драматург и поэт Александр Володин больше известен своими сценариями.

Именно он создал сюжеты таких фильмов, как «С любимыми не расставайтесь», «Звонят, откройте дверь», «Осенний марафон» и многих других.

Издательство «Симпозиум» сообщило на своей официальной странице в Facebook о том, что в Санкт-Петербурге будет выпущен тираж самого масштабного собрания стихотворений Александра Володина.

Сборник будет состоять из 576 страниц и будет издан в твердом переплете. Помимо произведений Володина в сборнике также разместят предисловие и послесловие автора. Предположительно, книга должна выйти уже 15 мая.

Александр Володин скончался в 2001 году в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы в “зимний май” выстроились в километровые очереди в музеи.