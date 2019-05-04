В Германии львы напали на работника зоопарка

Два льва набросились на сотрудника сафари-парка в Германии. Молодой человек вошел в клетку, чтобы просто покормить животных.

Инцидент произошел в окрестностях Нижней Саксонии на территории заповедника «Серенгети-парк». 24-летний сотрудник данного питомника вошел в вольер и едва не лишился жизни из-за огромных представителей семейства кошачьих.

Другие сотрудники сафари-парка вовремя заметили неладное и спасли молодого человека от смерти, вытащив из вольера. Они же вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавший получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в клинике под строгим наблюдением медперсонала. Известно, что за его жизнь все еще борются врачи.

О подробностях и причинах этой трагедии пока не сообщается.

Отметим, сейчас в заповеднике «Серенгети» площадью 120 г, сейчас проживают 1,5 тысячи представителей животного мира. Обычно считалось плюсом то, что в парк можно проехать на собственном автомобиле.

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