Пьяный водитель врезался в патрульную машину уходя от погони в Петербурге

Гонщик был пьян. Фото: pixabay
Гонщик был пьян. Фото: pixabay

Нарушитель ехал в нетрезвом виде и превышал скорость. Сотрудники ГИБДД гнались за ним от Петербурга до Мурино. Протаранив патрульную машину, гонщик обматерил инспекторов.

Инцидент произошел вечером 4 мая. Полицейские вели дежурство в Калиниском районе. Ими был замечен автомобиль KIA, нарушающий скоростной режим. Они бросились в погоню.

Выяснилось, что за рулем автотранспортного средства находился 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось нагнать только в Ленобласти. При этом он умудрился въехать в патрульную машину. От проверки на наличие алкоголя в его организме нарушитель решительно отказался.

— Стал выражаться нецензурной бранью и размахивать руками, что послужило причиной применения спецсредств, — комментируют в Госавтоинспекции.

Гонщика привезли в отделение полиции в наручниках. В отношении него было составлено четыре административных протокола. Ведь помимо отказа от проверки на состояние (алкогольное или иное), гражданин проезжал на красный свет, не останавливал транспортное средство по требованию работников ГИБДД и не выходил из-за руля добровольно.

Автовладелец в настоящее время задержан и находится в полиции. Его авто эвакуировано на спецстоянку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Влад Топалов попал в ДТП после исповеди.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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