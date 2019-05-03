Влад Топалов попал в ДТП после исповеди

Певец не пострадал.

Инцидент случился ранним утром третьего мая. Обо всем рассказал сам Влад Топалов, который поделился информацией в своем Instagram-аккаунте. Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься. После того, как он все сделал, отправился домой. По дороге в него въехал мужчина, которого, по словам Топалова, подрезал другой автомобиль.

Певец отметил, что в результате пожилой мужчина перенервничал сильнее, чем он сам. Топалову даже пришлось вместо него заполнять необходимые бумаги.

Напоминаем, что Влад Топалов начал свою карьеру с выступлений в дуэте с Сергеем Лазаревым. Свой первый альбом певец выпустил еще 13 лет назад.

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