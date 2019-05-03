Стало известно, как себя чувствует певица МакSим после ДТП

Она уже увиделась со своими родными.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Российскую певицу перевели в московскую клинику, где за ней наблюдают профессионалы своего дела. Уже сейчас МакSим становится лучше с каждым днем и совсем скоро она поправиться, считают эксперты. На реабилитацию может понадобиться около трех недель, передает ТАСС, ссылаясь на продюсера певицы Маргариту Соколову. Она также отметила, что певица уже пообщалась с близкими людьми. МакSим счастлива, что снова оказалась в Москве.

Напоминаем, что авария случилась по дороге в аэропорт. Певица должна была сниматься в клипе на песню «Абонент недоступен», но угодила в реанимацию с множественными гематомами. Все ближайшие концерты и выступления в связи с этим были перенесены на лето.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в больнице Марии Магдалины с помощью лазера удалили камни в почках у младенца.