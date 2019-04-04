В больнице Марии Магдалины с помощью лазера удалили камни в почках у младенца

В Петербурге урологи Детской больницы святой Марии Магдалины прооперировали годовалого ребенка с камнями в почках. Медики данного учреждения единственные во всём городе решились провести сложнейшую процедуру по их удалению. Об этом стало известно 4 апреля.

Как рассказала заместитель главного врача по связям с общественностью Полина Гринер, ребенок поступил в клинику с различными сопутствующими заболеваниями, что создавало дополнительные трудности при проведении и без того сложной операции.

Отмечается, что сложность процедуры была связана с возрастом пациента — ребенку только исполнился один год. Однако несмотря на трудности все прошло удачно: без кровопотери и разрезов. Операция продлилась всего 50 минут.

На данный момент пациент уже готовится к выписке из медучреждения. Реабилитация после процедуры ему не потребовалась.

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