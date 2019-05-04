Samsung анонсировал выпуск идеального смартфона

Скоро смартфон можно будет увидеть на рынке. Фото: pixabay

Скоро смартфон можно будет увидеть на рынке. Фото: pixabay

Корпорация трудится над разработкой «идеального» смартфона. Его главной фишкой станет то, что он будет абсолютно безрамочным.

О идее создания полноэкранного мобильного устройства сообщил вице-президентов компании Samsung.

Разработчики корпорации стремятся произвести на свет смартфон, не имеющих отверстий, рамок, вырезов, состоящий из одного только экрана.

Даже фронтальная камера будет расположена как бы под экраном, а не в модуле над ним, как у многих других смартфонов. Когда человек захочет сделать селфи – область с «передней» камерой станет прозрачной. Когда снимок будет сделан, дисплей вернется к своему нормальному состоянию, каким оно было до включения фронталки.

Эксперты сообщают, что до появления нового «идеального» девайса на рынке ждать осталось не так уж долго.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые опровергли миф о вреде смартфонов и микроволновок.