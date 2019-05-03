Ученые опровергли миф о вреде смартфонов и микроволновок

Телефоны и микроволновки не вызывают рак. Фото: Pixabay
Телефоны и микроволновки не вызывают рак. Фото: Pixabay

Они не могут вызывать рак.

Об этом заявили ученые из Великобритании, которые провели ряд исследований, чтобы понять, действительно ли смартфоны и микроволновки так вредны для человека, как принято думать. О результатах они рассказали в документальном фильме BBC.

Так, например, ученые проследили, как изменилось количество раковых больных с тех пор, как в жизни человека появился телефон. Что 30 лет назад, что сейчас процент людей с опухолями не изменился. Дело в том, что уровень излучения не такой уж большой, чтобы нанести вред здоровью.

Специалисты также смогли опровергнуть эксперименты, приводящиеся на мышах – ученые уверены, что животные получила доху излучения намного сильнее, чем исходит от телефона или микроволновки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые заявили об опасности биоразлагаемых пакетов. На самом деле они слишком долго разлагаются, нанося тем самым вред экологии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Ученые опровергли миф о вреде смартфонов и микроволновок
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