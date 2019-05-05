В Кингисеппе за ночь сгорел частный дом

Возгорание в частном доме произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области ночью 5 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Информация о возгорании поступила в часть на пульт дежурного спасателя в 01:31. Сообщалось, что в городе Кингисеппе на Нарвском шоссе пылает дом.

Прибывшие на место происшествия спасатели, боролись с огнем около часа. Бушевавший огонь на общей площади возгорания 72 квадратных метра им удалось потушить в 02:41.

Пожар тушили десять человек личного состава и три единицы техники. О пострадавших информации нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Вологодской области пожар уничтожил половину деревни. Пламя распространилось на 50 тысяч квадратных метров из-за сильного ветра. В результате пожара были уничтожены 13 домов, из них два жилых.