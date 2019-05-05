В Ленобласти мужчина изрезал ножом собутыльника

В субботу, 4 мая, в отделение полиции из медучреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации молодого человека с ножевыми ранениями. Потерпевший находился в тяжелом состоянии.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков 34-летний мужчина избил и исполосовал ножом своего приятеля.

Инцидент произошел в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержаны подозреваемые в избиении водителя автобуса. Двое мужчин пытались ограбить водителя автобуса, но встретив сопротивление скрылись с места происшествие. Один из преступников угрожал водителю пистолетом, другой наносил удары.