Росстат рассказал, для каких целей россияне используют интернет

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Фото: Рixabay

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Фото: Рixabay

Жители России чаще всего используют интернет для общения в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Исследование показало, что 62% участников используют интернет исключительно для общения в соцсетях. Так ответили респонденты в возрастной категории от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных читают в Сети новости и статьи. Более трети (36%) смотрят и скачивают фильмы, музыку и игры.

35% пользователей оплачивают услуги и совершают денежные переводы онлайн.

Покупают товары, а также размещают объявления о продаже личных вещей через интернет 26,5% опрошенных.

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.

Отмечается, что опрос был проведён Федеральной службой государственной статистики в 2018 году и затронул более 60 тысяч домохозяйств страны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Китае придумали способ борьбы с интернет-зависимостью.