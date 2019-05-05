У гаражей на Звездной сгорел грузовик Ford

Пользователи соцсетей заметили, что у машины не было номеров. Фото: https://vk.com/spb_today
Пользователи соцсетей заметили, что у машины не было номеров. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожарные приехали и потушили огонь через 8 минут после вызова.

В Московском районе Петербурга днем в воскресенье 5 мая сгорел автомобиль. Пожарные потушили огонь через 8 минут после звонка дежурному, сообщили в ГУ МЧС Петербурга.

Фото: https://vk.com/spb_today

Пожар произошел на Звездной улице у дома 14. Загорелся грузовик Ford. Очевидцы вызвали пожарных в 12:05. В МЧС сообщают, что сотрудники экстренной службы приехали и полностью потушили возгорание к 12:13. Всего на вызов бросили две машины и 9 пожарных.

Фото: https://vk.com/spb_today

Тем не менее, к тому моменту как на место приехали спасатели, машина уже выгорела изнутри. В социальных сетях заметили, что на машине нет номеров. Водитель поставил ее около гаражей: возможно, Ford мешал кому-то проехать и его подожгли, рассуждают пользователи Интернета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кингисеппе за ночь сгорел частный дом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто грузовик звездная московский район пожар фото
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аппарате Агапитовой рассказали о состоянии “детей-Маугли”
В Параде Победы по Дворцовой проедут три уникальных кабриолета ЗИЛ
У гаражей на Звездной сгорел грузовик Ford
В Петербурге «заминировали» Эрмитаж и Театр Ленсовета
Более пяти тысяч болельщиков приехали в Пулково встречать чемпионов — ФК ...
Депутат Госдумы достал автомат у жилого дома (ВИДЕО)
Росстат рассказал, для каких целей россияне используют интернет
В Петербурге брат угнал у сестры дорогостоящую иномарку