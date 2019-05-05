У гаражей на Звездной сгорел грузовик Ford

Пользователи соцсетей заметили, что у машины не было номеров. Фото: https://vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей заметили, что у машины не было номеров. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожарные приехали и потушили огонь через 8 минут после вызова.

В Московском районе Петербурга днем в воскресенье 5 мая сгорел автомобиль. Пожарные потушили огонь через 8 минут после звонка дежурному, сообщили в ГУ МЧС Петербурга.

Пожар произошел на Звездной улице у дома 14. Загорелся грузовик Ford. Очевидцы вызвали пожарных в 12:05. В МЧС сообщают, что сотрудники экстренной службы приехали и полностью потушили возгорание к 12:13. Всего на вызов бросили две машины и 9 пожарных.

Тем не менее, к тому моменту как на место приехали спасатели, машина уже выгорела изнутри. В социальных сетях заметили, что на машине нет номеров. Водитель поставил ее около гаражей: возможно, Ford мешал кому-то проехать и его подожгли, рассуждают пользователи Интернета.

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