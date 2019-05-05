Ополченцы ДНР попытались спасти киевского диверсанта

ВСУ хотели тайно проникнуть на территорию республики, но их заметили.

Киевские диверсанты попытались пробраться в ДНР, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин в воскресенье 5 мая, передает РИА Новости.

Басурин рассказал, что бойцы ДНР заметили солдат ВСУ и открыли огонь. В бою погиб один украинский диверсант и трое были ранены. Силовики бросили одного из пострадавших и бежали. Ополченцы попытались его спасти, но безуспешно — он умер от ранений. На месте боя нашли два автомата и глушители к ним.

По данным в сети, численность войск ДНР достигает 110 тысяч человек. В 2015 году ополченцы располагали около 100 единиц техники, отбитой у Украины, плюс боевые машины и оружия, прибывшие из России.

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