Семиклассник вдохнул дым из бутылки и попал в больницу

Приятель пострадавшего потерял сознание, но пришел в себя до приезда медиков. Фото: pixabay.com

Приятель пострадавшего потерял сознание, но пришел в себя до приезда медиков. Фото: pixabay.com

Медики сообщили, что у школьника нарушен сердечный ритм.

В Петергофе подростка госпитализировали с отравлением, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 мая. Неизвестный мужчина предложил семиклассникам вдохнуть дым из бутылки.

Пациента забрали с Озерковой улицы и отвезли в Петербург в стационар на Бухарестской. Врачи сообщили, что неизвестное вещество вызвало у 13-летнего подростка нарушение сердцебиения. Его состояние назвали средне тяжелым.

Школьник находится в сознании — полицейским он рассказал, что к нему и его другу подошел неизвестный и предложил понюхать дым из бутылки. Его приятель потерял сознание, но очнулся и ушел до приезда медиков. Полицейские уже начали поиск неизвестного мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в аппарате Агапитовой рассказали о “детях-Маугли”.