Эксперты оценили урон майских праздников для экономики

В 2019-ом столько же рабочих дней, сколько в 2018-ом - так что урон от длинных праздников будет нулевым в конце года. Фото: pixabay.com

В 2019-ом столько же рабочих дней, сколько в 2018-ом - так что урон от длинных праздников будет нулевым в конце года. Фото: pixabay.com

Больше всего от выходных страдает промышленность — но не сфера услуг.

Экономика России не проиграет из-за майских праздников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных изданием экспертов. В 2019 году число рабочих дней совпадает с 2018-ым — их тоже 247 — поэтому длинные выходных не будут иметь никакого значения по годовым итогам.

Больше всего от выходных страдает промышленность. Впрочем, некоторые эксперты считают, что выходные не являются обязательной потерей для экономики: они, во-первых, обеспечивают продуктивную работу в будние дни, а во-вторых, в этот период активизируется рекреационный сектор. Потребительские расходы в мае оказываются точно такими же, как и в любой другой месяц — люди столько же едят и пьют. Тем не менее, в последние десятилетия сфера услуг выросла, поэтому оценивать общий урон для экономики становится сложнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как в Санкт-Петербурге будет работать транспорт в майские праздники.