В майские праздники мошенники нацелятся на граждан

Риски хищений для юридических лиц падают, а для физических наоборот возрастают.

В “Сбербанке” ждут снижения активности мошенников на майские праздники — для юридических лиц, сообщает газета “Коммерсант” 5 мая. При этом эксперты считают, что физические лица наоборот станут основной мишенью для злоумышленников в период их отдыха.

В праздники банки не проводят операции для компаний. Именно поэтому для них риск атаки мошенников минимален. При этом эксперты уверены, что на своих выходных граждане более расслаблены, много путешествуют и платят карточками.

В Банке России заявили, что число нелегальных операций с картами в 2018 году выросло на 44%. Объем средств, которые оказались вовлечены в эти операции составляет 1,385 млрд рублей. Как правило граждане становятся жертвами мошенников из-за собственной невнимательности, но все чаще мошенники используют методы социнженерии — узнают личные данные от пользователей карт через соцсети и психологические приемы.

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