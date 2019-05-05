У Смольного задержали одиночных протестующих

Активистов задержали по анонимному сообщению. Фото: скриншот видео https://vk.com/miting_help
Активистов задержали по анонимному сообщению. Фото: скриншот видео https://vk.com/miting_help

Жители Петербурга выступили против задержаний активистов 1 мая.

В Санкт-Петербурга у Смольного задержали активистов, выступивших в форме одиночного пикета против задержаний на первомайской демонстрации, сообщили в группе “Помощь задержанным в Питере” 5 мая. Сейчас речь идет о задержании двух человек.

Одного из них задержали по анонимного сообщению: мужчину заметили в числе нарушавших порядок во время демонстрации, передают активисты. Женщину с гипсом — руку ей якобы сломали 1 мая — задержали второй.

На мирном шествии в Санкт-Петербурге 1 мая задержали около 50 человек — несколько из них пострадали, сообщил омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, о чем Gazeta.SPb писала ранее. По его словам, выступившие на Невский проспект Петербурга активисты не давали повода для агрессии со стороны правоохранительных органов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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