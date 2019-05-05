В Шушарах провели операцию по спасению котенка из вентиляции

Котенка отправляют на передержку. Фото: https://vk.com/koshkispas
Котенка отправляют на передержку. Фото: https://vk.com/koshkispas

Активисты подняли животное с крыши на мешке от веревки.

Из вентиляции пятиэтажного дома достали котенка, сообщили в группе “Кошкиспас” 5 апреля.

Кот застрял в канале на уровне подвала/первого этажа. Спасали его при этом с крыши — это оказалось единственным возможным вариантом. Животное попытались поднять на веревке с петлей, но она оказалась слишком толстой. Тогда к котенку спустили к крыши мешок. Кот уцепился за нее и провисел в воздухе пять этажей, пока его поднимали.

Сейчас девушки, осуществившие спасательную операцию, забрали котенка на передержку. Животному подыщут новых хозяев — а это может оказаться задачей не менее сложной. В соцсетях поздравляют команду спасателей Петербурга и недоумевают, как именно котята оказываются в вентиляционных шахтах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Веселом Поселке страдают от клещей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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