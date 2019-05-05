Следком опубликовал видео горящего в Шереметьево самолета (видео)

Самолет совершил экстренную посадку в столичном аэропорте вечером 5 мая.
В результате экстренной посадки в Москвы погиб один человек, четверо пострадали. Огонь охватил в начале хвостовую часть самолета. Позже пламя распространилось на весь борт. В данный момент на территории аэропорта работает оперативный штаб.
Экстренную посадку совершил самолет Superjet 100. По предварительной информации самолет попал в грозу на высоте более двух тысяч метров.
Позже огонь охватил весь самолет, люди выпрыгивали на ходу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По факту экстренной посадки самолета в столичном аэропорте возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при аварийной посадке самолета в Шереметьево есть погибшие.