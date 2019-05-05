Следком опубликовал видео горящего в Шереметьево самолета (видео)

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=F-3JO7Qar4Q
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=F-3JO7Qar4Q

Самолет совершил экстренную посадку в столичном аэропорте вечером 5 мая.

В результате экстренной посадки в Москвы погиб один человек, четверо пострадали. Огонь охватил в начале хвостовую часть самолета. Позже пламя распространилось на весь борт. В данный момент на территории аэропорта работает оперативный штаб.

Экстренную посадку совершил самолет Superjet 100. По предварительной информации самолет попал в грозу на высоте более двух тысяч метров.

Позже огонь охватил весь самолет, люди выпрыгивали на ходу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По факту экстренной посадки самолета в столичном аэропорте возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при аварийной посадке самолета в Шереметьево есть погибшие.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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