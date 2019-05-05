Петербуржец так обрадовался рождению ребенка, что выпал из окна

Падение из окна предваряла ссора между собравшимися. Фото: https://pixabay.com
Падение из окна предваряла ссора между собравшимися. Фото: https://pixabay.com

Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него передом пятки и позвоночника.

Праздничные мероприятия по случаю рождения ребенка закончились для петербуржца трагически. Стоит отметить, что сын родился у друга пострадавшего, но радость охватила не новоиспеченного отца, а его друга. Об этом пишет Piter.TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Очевидцы отмечают, что пострадавший пролетел два этажа, а затем попросил соседей впустить его обратно.

Падение из окна предваряла ссора между собравшимися, был замешен в этом деле и алкоголь. Отметим, что сейчас петербуржец находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что строителя засыпало грунтом на Октябрьской набережной.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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