Строителя засыпало грунтом на Октябрьской набережной

Мужчину отвезли в Александровскую больницу со сломанными ребрами.

Мужчину засыпало грунтом на стройке на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на спасателей Петербурга.

В Невском районе Петербурга прокладывали трубы. Вероятно, опоры не выдержали и мужчина оказался погребен заживо под кучей земли. Раскопать его и достать наружу смогли только спасатели МЧС Петербурга. У мужчины сломаны ребра, его отвезли в Александровскую больницу. Медики называют его состояние тяжелым.

Октябрьская набережная Санкт-Петербурга в последнее время печально известна несчастными случаями — в конце апреля молодому человеку оторвало кисть после взрыва мины времен Великой Отечественной войны, о чем Gazeta.Spb сообщила ранее. Октябрьская набережная является самой длинной набережной в Санкт-Петербурге — ее длина достигает 9 км.