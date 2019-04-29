Металлоискателю, которому оторвало кисть боеприпасом на Октябрьской набережной, мало лет

Молодому человеку всего 20. Страшный инцидент с разорвавшейся советской миной произошёл накануне вечером.

Молодой человек обнаружил мину времен Великой Отечественной войны в районе кафе «Причал 17» на Октябрьской набережной, 40. Мужчина обнаружил мину, но решил ее проверить сам. В результате мина взорвалась и молодой человек получил серьезные травмы.

Он был госпитализирован в Александровскую больницу. Ему оторвало кисть, также молодой мужчина получил множество травмы.

Gazeta.SPb сообщала о том, что обнаруженный «Водоканалом» боеприпас во Фрунзенском районе оказался взрывным. Военный боеприпас представлял реальную угрозу для местных жителей и рабочих. Неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён был найден работниками «Водоканала» в колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта сегодня.