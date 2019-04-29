Обнаруженный «Водоканалом» боеприпас во Фрунзенском районе оказался взрывным

Военный боеприпас представлял реальную угрозу для местных жителей и рабочих.
Неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён был найден работниками «Водоканала» в колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта.
Снаряд обнаружили во Фрунзенском районе, около дома №58 по улице Малой Балканской. Об этом сообщают в Росгвардии.
Людей отвезли в безопасное место и не случайно. Как сообщают в ведомстве, на место происшествия незамедлительно прибыла группа инженерно- технического отдела ОМОН ГУ
Росгвардии и после обследования установила, что снаряд со взрывателем и разрывным зарядом внутри.
Находка была вывезена сотрудниками ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в колодце у дома 58 по Малой Балканской улице.