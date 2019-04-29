«Водоканал» обнаружил советский снаряд в колодце на Малой Балканской

Напомним, что вчера в Невском районе мужчина подорвался на мине. Фото: https://vk.com/spb_today

Напомним, что вчера в Невском районе мужчина подорвался на мине. Фото: https://vk.com/spb_today

Сотрудники ведомства проводили плановые работы и наткнулись на снаряд 76 мм.

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в колодце у дома 58 по Малой Балканской улице.

«При производстве работ водоканала на Малой Балканской 58 , в колодце был найден снаряд 76 мм второй мировой», — сообщили в соцсетях.

Напомним, что вчера снаряд нашел мужчина в Невском районе. В результате он подорвался на мине. Инцидент произошел у 40 дома по Октябрьской набережной. По предварительной версии, мужчина собирал металлолом и наступил на мину. Она оказалась действующей. В результате происшествия, мужчина не погиб, но получил серьезные травмы. Ему оторвало кисть, повреждены ноги и лицо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что еще ранее на заправке в Курортном районе были найдены 16 боевых мин военного времени.