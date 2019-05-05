В горящем в Шереметьево самолете был мэр Североморска

Владимир Евменьков получил отправление угарным газом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на борту самолета, следующего из Москвы в Мурманск, находился мэр закрытого города в Мурманской области.
Мэр Североморска получил отправление угарным газом. Чиновнику оказали медицинскую помощь и его отпустили для амбулаторного лечения.
Также Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек в результате экстренной посадки самолета.
В данный момент возбуждено уголовное дело, на месте аварии развернут оперативный штаб. На борту самолета находились 78 человек, в том числе члены экипажа.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Следком опубликовал видео горящего в Шереметьево самолета (видео).