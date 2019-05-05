На Октябрьской набережной автомобиль “ушел” под эвакуатор и смялся

Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Фото: Telegram/”Мегаполис. Санкт-Петербург.Питер”

Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Фото: Telegram/”Мегаполис. Санкт-Петербург.Питер”

В результате жесткой дорожно-транспортной аварии передняя часть легкового автомобиля полностью смялась.

О дорожно-транспортной аварии сообщают очевидцы события. Инцидент произошел поздним вечером на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.

Легковой автомобиль серебристого цвета двигался в правом ряду и влетел в эвакуатор. В результате столкновения передняя часть легковушки полностью смялась. Как сообщают очевидцы события, из машины пытаются достать человека.

“Ребята пытаются вытащить кого-то, но судя по повреждениям машины, водитель и передний пассажир, если был, выжить могли только чудом”, — пишут свидетели.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

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