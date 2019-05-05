Очевидцы: На стрелке Васильевского острова нашли мину

О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О находке сообщают в социальной сети “ВКонтакте”. Место, где лежит мина, оцепили.

О находке сообщают в соцсети “ВКонтакте” в группе “ДТП и ЧП. Петербург” около 23:40 5 мая. Очевидцы пишут, что мину нашли молодые люди. Она лежит на стрелке Васильевского острова.

На место происшествия приехали сотрудники полиции после вызова. Территорию оцепили.

Судя по размещенным фотографиям, мина была найдена на ступенях возле спуска к воде.

На стрелке Васильевского острова, парни нашли мину. Почти сразу приехали сотрудники полиции после вызова, оцепили территорию”, — сообщают в группе.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе на перекрестке сбили женщину.