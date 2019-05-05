В Красносельском районе на перекрестке сбили женщину

Происшествие случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Капитана Грищенко.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события около 22:30 сегодня. Инцидент произошел в Красносельском районе. По словам очевидцев на пересечении улицы и шоссе сбили женщину. При каких обстоятельствах это произошло не сообщается.

Также очевидцы пишут, что женщина жива. В данный момент ей вызвали бригаду скорой помощи. Женщина лежит на проезжей части, рядом с ней находятся люди.

Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК подтвердил гибель 13 человек при катастрофе в Шереметьево. Среди погибших есть дети.