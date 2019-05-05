В Шереметьево задержали более 100 рейсов

Также ряд рейсов отменили в связи с авиакатастрофой, которая произошла вечером 5 мая.

Согласно сервису “Яндекс. Расписание”, в столичном аэропорту задержаны 106 рейсов и 1 отменен. Такие данные были размещены на сервисе в 22:40, сообщает “РЕН. ТВ”.

Ранее сообщалось, что на борту самолета “Аэрофлота” произошло возгорание. Рейс совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет следовал из Москвы в Мурманск. Борт совершил посадку спустя 28 минут после вылета.

В результате пожара погибли 41 человек. На сайте “Аэрофлота” появился список выживших пассажиров. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурманской области объявлен трехдневный траур после авиакатастрофы в Шереметьево.