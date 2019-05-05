Власти Мурманской области окажут материальную помощь погибшим в авиакатастрофе

На борту находились 78 пассажиров, в том числе члены экипажа. Фото: https://www.instagram.com/

На борту находились 78 пассажиров, в том числе члены экипажа. Фото: https://www.instagram.com/

Материальную помощь получат также пострадавшие в катастрофе в Шереметьево.

Близкие погибших в результате катастрофы в столице России получат по 1 миллиону рублей, сообщает телеканал “Россия-24” со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Чибиса.

Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

Напомним, что авиакатастрофа произошла на территории столичного аэропорта вечером 5 мая. В результате пожара на борту самолета, следующего из Москвы в Мурманск, погибли 41 человек. На борту находились 78 пассажиров, в том числе члены экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Шереметьево задержали более 100 рейсов.