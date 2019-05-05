Очевидцы сняли горящий автомобиль Mazda во Фрунзенском районе (видео)

О пострадавших не сообщается. Фото: https://pixabay.com

О пострадавших не сообщается. Фото: https://pixabay.com

О происшествии сообщили в социальной сети “ВКонтакте” около часа ночи 6 мая.

Петербургские водители успели снять видео, как начинает гореть припаркованный легковой автомобиль. Инцидент произошел возле дома 46 по Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Судя по размещенному видео, автомобиль только начал гореть. Пользователи соцсети возмутились действиям автора публикации, так как он снимал на видео происходящее и проехал мимо. О пострадавших пока не сообщается. Также неизвестно, насколько сильно пожар охватил припаркованный автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Октябрьской набережной автомобиль “ушел” под эвакуатор и смялся.

Видео: https://vk.com/spb_today