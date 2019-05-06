В знак скорби погасла Останкинская телебашня

В связи с произошедшей накануне авиакатастрофой в московском аэропорту Шереметьево Останкинская телебашня отключила подсветку.

Об этом сообщили представители в официальном Twitter-аккаунте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Подсветку решено было отключить до сегодняшнего утра.

В сообщении сказано, что башня погаснет в знак скорби по погибшим при возгорании самолета в Шереметьево.

Ранее стало известно о том, что в воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 от авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден сделать экстренную посадку. Самолет загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, которые находились на борту. Самолет следовал по маршруту Москва — Мурманск.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 7 часов 15 минут утра возобновлены рейсы из Шереметьево, Москва в Мурманск.