Петербургский УФСИН представил свою сувенирную продукцию

В выставке участвовало более 30 компаний. Фото: http://78.fsin.su
В выставке участвовало более 30 компаний. Фото: http://78.fsin.su

На выставке были представлены резные нарды, шахматы, шкатулки, картины, сувенирные корабли и еще множество различной продукции.

На базе городского «Центра развития и поддержки предпринимательства» прошла выставка «Биржа корпоративных подарков», на которой были представлены возможности производственного сектора УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На выставке была показана сувенирная продукция, производство которой происходит непосредственно в исправительных учреждениях. Данные учреждения являются подведомственными УФСИН.

Участие УФСИН, прежде всего, работало на привлечение внимания различных организаций в целях возможного сотрудничества, сообщается на официальном сайте УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на поставку трамваем для «Горэлектротранс» откликнулся один подрядчик.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Петербургский УФСИН представил свою сувенирную продукцию
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