Петербургский УФСИН представил свою сувенирную продукцию

На выставке были представлены резные нарды, шахматы, шкатулки, картины, сувенирные корабли и еще множество различной продукции.
На базе городского «Центра развития и поддержки предпринимательства» прошла выставка «Биржа корпоративных подарков», на которой были представлены возможности производственного сектора УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На выставке была показана сувенирная продукция, производство которой происходит непосредственно в исправительных учреждениях. Данные учреждения являются подведомственными УФСИН.
Участие УФСИН, прежде всего, работало на привлечение внимания различных организаций в целях возможного сотрудничества, сообщается на официальном сайте УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на поставку трамваем для «Горэлектротранс» откликнулся один подрядчик.