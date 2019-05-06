Вор вынес из частного дома в Петербурге денег и ценностей на 4,6 миллиона рублей

Злоумышленник проник в частный дом, спилив решетку в котельной, и вынес валюту и ценности на сумму более 4,6 миллионов рублей.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области. В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился потерпевший.

По сообщению жертвы, неизвестный проник к нему в дом и унес с собой денежные средства – 9,5 тысяч долларов, 200 евро и немного русских рублей. Также были сворованы ценные вещи, а именно каминные и наручные часы. Предварительно, ущерб потерпевший оценил в 4,6 миллиона рублей.

Преступник залез в жилище через котельную, выпилив пилой отверстие в решетке окна.

В настоящий момент сотрудники полиции опрашивают соседей пострадавшего, ищут улики и возможности посмотреть записи с видеокамер, расставленных рядом с частным домом, который «обнесли». Уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель украл 3 тонны рельс в Пскове.